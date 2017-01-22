هيئة الاتصالات تنظم ملتقى تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع الأربعاء المقبل

صراحة – نواف العايد : تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الأربعاء القادم بمقرها بالرياض ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان “تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع” .

ويركز الملتقى على بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص،لتطوير القطاع ودعم نمو المستثمرين المحليين ،وذلك في ضوء ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن الملتقى سيشهد ثلاث جلسات تتناول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة ، مشيرة إلى أن جلسات الملتقى ستنطلق عند الساعة التاسعة صباحا ،داعية الراغبين في حضور فعاليات الملتقى إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa ،كما اشارت إلى وجود أماكن مخصصة للنساء.