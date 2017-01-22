أمير الحدود الشمالية يطمئن على صحة رجل الأعمال الرشودي



صراحة – فيصل القحطاني : قـام صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بزيارة إلى مستشفى عرعر المركزي اطمأن خلالها سموه على صحة رجل الأعمال صالح بن سليمان الرشودي، الذي تعرض لأزمة قلبية أدخل على إثرها مستشفى عرعر المركزي.

وكـان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي ومساعديه ومدير مستشفى عرعر المركزي.

ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله أن يمن على الرشودي بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.

من جانبه أعرب خالد بن صالح الرشودي باسمه ونيابة عن إخوانه وأسرة الرشودي عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفته الكريمة من سموه غير المستغربة، داعين الله أن يكتب ذلك في موازين حسناته وألا يريه أي مكروه .