بلدية العقير تطوّر الموقع المحاذي للمدخل الأول في الشاطئ على مساحة 5000 م2

صراحة – خالد الحسين : تعتزم بلدية العقير التابعة لأمانة محافظة الإحساء، تطوير موقع المحاذي المدخل الأول في شاطئ العقير على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، وتضمن تطوير الموقع إنشاء بحيرة بمساحة 1500 متر مربع مزودة بطبقات ومواد عازلة وممرات وصول صخرية لجزيرة البحيرة .

وأوضح رئيس بلدية العقير المهندس راشد المسلمي, أن تطوير الموقع وتشغيله يتم ذاتياً بجهود الأمانة ، مبيناً أنه تم تزويد الموقع برسومات الإحياء البحرية والشخصيات الكرتونية للأطفال على الصخور وعدد من الإطارات المستخدمة ، بالإضافة إلى إنشاء نافورتين في البحيرة, وتركيب مقاعد جلوس محيطة بها وزراعة المسطحات الخضراء والنباتات المناسبة بأطراف البحيرة ، إضافةً إلى وضع أكثر من 1000 سمكة من نوع ” بلطي ” وعدد من السلاحف في البحيرة لتكوين بيئة طبيعية متكاملة فيها .

ولفت المسلمي الانتباه إلى أن الأمانة أنهت أعمالها لإنشاء مظلات إضافية بطراز العمارة الإسلامية على ضفاف شاطئ العقير، كما أن الأعمال تتواصل في تنفيذ مشروعين آخرين هما مشروع نظافة الشاطئ ومرافقه ونقل النفايات والتخلص منها ، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري والأشجار وآبار المياه الارتوازية في الشاطئ ، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع صيانة دورات المياه ومظلات الجلوس في الشاطئ، وذلك في إطار خطط الأمانة المستمرة لتهيئة الشاطئ لخدمة مرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة خاصةً في فترات الإجازات الرسمية