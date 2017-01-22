تعليم الجوف يفتح باب الترشيح للعمل الإشرافي

صراحة – محمد المحسن : دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف, ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي “بنين”، الراغبين في الترشيح للعمل الإشرافي وفق التشكيلات الإشرافية, ومن تنطبق عليهم الشروط التقدم إلى مكاتب التعليم والإدارات المختصة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 1438/5/10هـ .

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” خالد بن سعد الراشد, أن اجتياز الاختبار المهني للإشراف التربوي الذي ينفذه المركز الوطني للتقويم والقياس “قياس” يعدّ شرطاً للتقدم، ولا يدخل ضمن عناصر المفاضلة .

وأشار إلى أن الاحتياج القائم في الإدارات ومكاتب التعليم في كل من سكاكا، ودومة الجندل، وطبرجل، وصوير وفقاً للتشكيلات الإشرافية في تخصصات رعاية الموهوبين، وقيادة مدرسية، وإرشاد طلابي، وعلم نفس، وعلوم إدارية، ورياضيات، وصفوف أولية، وتربية فنية، وتربية بدنية، وتدريب طلاب، وكيمياء، ولغة عربية، وتربية إسلامية، واجتماعيات، وصحة مدرسية، وإرشاد وحدة تطوير المدارس، ونشاط ثقافي، ونشاط طلابي.