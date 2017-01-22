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22 يناير, 2017   1035

أمير نجران يطلق مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم

2017-01-22_181124

صراحة – خالد الحسين : تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، في نسختها السادسة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
واستعرض سموّه ، مراحل المسابقة وفروعها، في شرح قدمه مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن علي الجلعود، بحضور مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالشرطة النقيب سعيد بن عبدالله الخثعمي، حيث بيّن اللواء الجلعود شروط المسابقة، وآلية تنفيذها في المناطق، وإعلان الفائزين .

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