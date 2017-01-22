اختتام تصفيات عز الخيل في ميدان فروسية الجبيل

صراحة – نواف العايد : اختتم في مدينة الجبيل أمس الأول تصفيات كأس عز الخيل في ميدان فروسية الجبيل بدعم صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ضمن السباق التاسع للفروسية للموسم الحالي 1438هـ .

وتضمن السباق الذي أقيم بمدينة الجبيل الصناعية ، خمسة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول مفتوح للأفراس بعمر ٣ سنوات وذلك لمسافة ١٤٠٠م، وفازت الفرس (الخاطمة) لمالكها إبراهيم التيماني .

والشوط الثاني مفتوح للحصن بعمر ٣ سنوات لمسافة ١٤٠٠م ، وفاز الجواد (العرم) للمالك هاني العضيلة .

في حين كان الشوط الثالث مفتوح للحصن بعمر ٤ سنوات فأكثر لمسافة ٢٠٠٠متر ، فاز الجواد (المفتي) للمالك خالد الدوسري.

والشوط الرابع مفتوح للأفراس بعمر ٤ سنوات فأكثر وذلك لمسافة ١٦٠٠متر ، وكسبتها الفرس (ثمرة قلب) لمالكها عيسى الحكيم .

أما الشوط الخامس خصص للحصن والأفراس ثلاث سنوات حيث حصل على المركز الأول الجواد (سكود) للمالك محمد القحطاني.

وفي ختام السباق سلم مدير عام ميدان الفروسية بالجبيل راشد بن غانم القحطاني كأس الحفل التاسع للمالك محمد القحطاني .