بلدية الخرج تنجز 80 % من مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح

صراحة – فيصل القحطاني : أنجزت بلدية الخرج 80 % من مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح ، الذي تبلغ تكاليفه الإجمالية 930ر996ر41 ريالا.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري , أن المشروع يهدف إلى توفير حركة مرورية انسيابية على طريق الملك عبدالعزيز والحد من الاختناقات المرورية عند تقاطع طريق الهياثم، مشيراً إلى مواصلة إدارة المشاريع في بلدية الخرج لأعمالها بالتنسيق مع الشركة المنفذة لإنهاء المشروع ، حيث تتواصل الأعمال في الجزء الشرقي من النفق لإنهاء ربط النفق بمشروع تصريف مياه الأمطار بعد الإنتهاء من الجزء الغربي ، التي تتم فيه حالياً عمليات الردم ، بعد أن تم تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لإنهاء المشروع .