اعلان جدول مباريات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين

صراحة – خالد الحسين : أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ .

ويلتقي غداً فريق الهلال مع الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، فيما يلعب فريق الرائد والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يوم الأثنين بتاريخ 7 / 2 / 2017 م .

وفي يوم الاثنين بتاريخ 13 / 2 / 2107م يلعب القادسية والأهلي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر ، ويستضيف النهضة نظيره النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يوم الخميس بتاريخ 23 / 2 / 2017 م ، ، وبعدها بيوم يلتقي فريق وج مع هجر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف ، والاتفاق مع الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

ويلتقي فريق الفيصلي مع الخليج على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة يوم السبت بتاريخ 25 / 2 / 2017 م ، كما يلعب بنفس اليوم العدالة مع الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .