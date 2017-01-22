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22 يناير, 2017   2231

الجيش اليمني يحرز تقدما في معاركه ضد ‏المليشيات في الضالع ويحكم قبضته على 3 مواقع ‏بجبهة حمك

الجيش اليمني

صراحة – فيصل القحطاني : أحكمت وحدات من القوات المسلحة اليمنية، المسنودة ‏بالمقاومة الشعبية، قبضتها على ثلاثة مواقع، بجبهة ‏حمك غرب، محافظة الضالع، جنوب البلاد.‏
وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات الجيش، ‏تمكنت من تحرير مواقع ” المكسرة وتبة الحالمي ‏والتبة الطويلة” في قطاع يبار بجبهة حمك.‏
ولقي ثمانية من عناصر المليشيات، مصرعهم، فيما ‏أصيب آخرون في المواجهات العنيفة التي نشبت اليوم، ‏مع مليشيات الحوثي والمخلوع، وتمكنت القوات ‏الحكومية على إثرها من إحراز تقدم في الجبهة.‏
وأشار المصدر، إلى مقتل جنديين اثنين، من القوات ‏الحكومية، في المواجهات وإصابة ثلاثة آخرين.‏

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