الجيش اليمني يحرز تقدما في معاركه ضد ‏المليشيات في الضالع ويحكم قبضته على 3 مواقع ‏بجبهة حمك

صراحة – فيصل القحطاني : أحكمت وحدات من القوات المسلحة اليمنية، المسنودة ‏بالمقاومة الشعبية، قبضتها على ثلاثة مواقع، بجبهة ‏حمك غرب، محافظة الضالع، جنوب البلاد.‏

وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات الجيش، ‏تمكنت من تحرير مواقع ” المكسرة وتبة الحالمي ‏والتبة الطويلة” في قطاع يبار بجبهة حمك.‏

ولقي ثمانية من عناصر المليشيات، مصرعهم، فيما ‏أصيب آخرون في المواجهات العنيفة التي نشبت اليوم، ‏مع مليشيات الحوثي والمخلوع، وتمكنت القوات ‏الحكومية على إثرها من إحراز تقدم في الجبهة.‏

وأشار المصدر، إلى مقتل جنديين اثنين، من القوات ‏الحكومية، في المواجهات وإصابة ثلاثة آخرين.‏