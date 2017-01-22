الجيش اليمني يحرز تقدما في معاركه ضد ‏المليشيات في الضالع ويحكم قبضته على 3 مواقع ‏بجبهة حمك

صراحة – فيصل القحطاني : أحكمت وحدات من القوات المسلحة اليمنية، المسنودة بالمقاومة الشعبية، قبضتها على ثلاثة مواقع، بجبهة حمك غرب، محافظة الضالع، جنوب البلاد.
وأكد مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات الجيش، تمكنت من تحرير مواقع ” المكسرة وتبة الحالمي والتبة الطويلة” في قطاع يبار بجبهة حمك.
ولقي ثمانية من عناصر المليشيات، مصرعهم، فيما أصيب آخرون في المواجهات العنيفة التي نشبت اليوم، مع مليشيات الحوثي والمخلوع، وتمكنت القوات الحكومية على إثرها من إحراز تقدم في الجبهة.
وأشار المصدر، إلى مقتل جنديين اثنين، من القوات الحكومية، في المواجهات وإصابة ثلاثة آخرين.