الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان

صراحة – خالد الحسين : دانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي الأخير ببناء560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو”، المقامتين على أراض فلسطينية محتلة.

وعد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح له اليوم القرار الإسرائيلي تحدياً لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، مطالباً مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حدّ لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين.

وأضاف أبو ردينة أن الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.