أخضر اليد يخسر من الأرجنتين ويواجه تونس على المركز 19

صراحة – نواف العايد : خسر المنتخب السعودي لكرة اليد من الأرجنتين بنتيجة 24 × 22 ، اليوم في المباراة الفاصلة على المركز 17 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بفرنسا في إطار منافسات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 20 .

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10 × 8 ، كما واصل المنتخب السعودي الأداء القوي في الشوط الثاني وكان ندا قويا للفريق الأرجنتيني معظم فترات اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب الأرجنتيني بفارق نقطتين .

وبذلك يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره التونسي غداً في مواجهة عربية فاصلة على المركز التاسع عشر ، فيما يلتقي منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركز 17 غدا مع نظيره البولندي .