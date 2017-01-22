مصر تمدد مشاركة قواتها المسلحة في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب
صراحة – واس : وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور المصري.
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