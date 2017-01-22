رئيس الوزراء اليمني يتعهد بمواصلة جهود ‏حكومته لدفع مرتبات موظفي الدولة

صراحة – واس : تعهد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، بمواصلة حكومته لجهودها وسلوك كل الوسائل والطرق لدفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء يأتي عقب تهديدات أطلقتها المليشيات ضد البنوك وشركات الصرافة التي أجرت معها الحكومة اتصالات لصرف مرتبات الموظفين عبرها.
وبحث بن دغر في عدن مع مديري فروع بنك التسليف التعاوني الزراعي في اليمن آلية صرف رواتب موظفي الدولة وتسهيل إجراءات الصرف وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، محملاً مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مسؤولية عرقلة مساعي الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت سيطرت المليشيات، من خلال منعها إرسال كشوفات المؤسسات والمرافق الحكومية وقيامها بتهديد مؤسسات الصرافة والبنوك.
وكشف بن دغر، أن مليشيات الحوثي قامت بنهب الاحتياط النقدي الذي كان لدى البنك المركزي بصنعاء والبالغ قرابة خمسة مليار دولار، إضافة إلى نهبها ما يقارب 400 مليون ريال من العملة المحلية، الأمر الذي تسبب في أزمة السيولة وزيادة معاناة الشعب اليمني بعد عجز الميليشيا عن صرف الرواتب.
من جانبه، دعا وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، الذي حضر اللقاء، المؤسسات والمرافق الحكومية بأمانة العاصمة إلى كسر تهديدات المليشيات، بإرسال كشوفات الرواتب لتمكين الحكومة من صرفها عبر البنوك وشركات الصرافة.