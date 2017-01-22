رئيس الوزراء اليمني يتعهد بمواصلة جهود ‏حكومته لدفع مرتبات موظفي الدولة

صراحة – واس : تعهد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، ‏بمواصلة حكومته لجهودها وسلوك كل الوسائل ‏والطرق لدفع مرتبات موظفي الدولة في المحافظات ‏الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.‏

وذكرت وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن تأكيد رئيس الوزراء يأتي عقب تهديدات أطلقتها ‏المليشيات ضد البنوك وشركات الصرافة التي أجرت ‏معها الحكومة اتصالات لصرف مرتبات الموظفين ‏عبرها.‏

وبحث بن دغر في عدن مع مديري فروع بنك ‏التسليف التعاوني الزراعي في اليمن آلية صرف ‏رواتب موظفي الدولة وتسهيل إجراءات الصرف ‏وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا ‏الحوثي وصالح الانقلابية، محملاً مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مسؤولية عرقلة مساعي الحكومة في صرف ‏رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت ‏سيطرت المليشيات، من خلال منعها إرسال كشوفات ‏المؤسسات والمرافق الحكومية وقيامها بتهديد مؤسسات ‏الصرافة والبنوك.‏

وكشف بن دغر، أن مليشيات الحوثي قامت بنهب ‏الاحتياط النقدي الذي كان لدى البنك المركزي بصنعاء ‏والبالغ قرابة خمسة مليار دولار، إضافة إلى نهبها ما ‏يقارب 400 مليون ريال من العملة المحلية، الأمر الذي ‏تسبب في أزمة السيولة وزيادة معاناة الشعب اليمني ‏بعد عجز الميليشيا عن صرف الرواتب.‏

من جانبه، دعا وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء ‏اللواء عبدالغني جميل، الذي حضر اللقاء، المؤسسات ‏والمرافق الحكومية بأمانة العاصمة إلى كسر تهديدات ‏المليشيات، بإرسال كشوفات الرواتب لتمكين الحكومة ‏من صرفها عبر البنوك وشركات الصرافة.‏