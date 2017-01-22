وزير الخارجية: على ألمانيا الاستعداد لأوقات صعبة مع حكم ترامب

صراحة – وكالات : قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الأحد إن على ألمانيا أن تعد نفسها لأوقات صعبة أثناء حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيفا أن التجارة الحرة والتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التطرف والإرهاب أمر مهم لبرلين.

وكتب شتاينماير -الذي وصف ترامب في أغسطس آب الماضي بأنه داعية كراهية- في صحيفة بيلد واسعة الانتشار أن بعض أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة يدركون أهمية حلفاء مثل ألمانيا.

وقال “أعلم أننا ينبغي أن نعد أنفسنا لأوقات مضطربة يشوبها الغموض وعدم القدرة على التنبؤ. لكنني مقتنع بأننا سنجد في واشنطن آذانا صاغية تدرك أنه حتى الدول الكبرى تحتاج إلى حلفاء في هذا العالم.”

وأثار ترامب حفيظة القادة الألمان بتصريحات منها أن بريطانيا لن تكون آخر دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي والتهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الصين والمكسيك.

وتباينت ردود أفعال المسؤولين الألمان بعد تنصيب ترامب.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -التي كانت تحضر افتتاح متحف خارج برلين أثناء أداء ترامب اليمين الدستورية يوم الجمعة- إنها ستسعى للوصول لحلول وسط مع ترامب بشأن قضايا مثل التبادل التجاري والإنفاق العسكري وإنها ستعمل على الحفاظ على العلاقات المهمة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقال نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل يوم الجمعة إن ألمانيا ينبغي أن تستعد لوقت صعب أثناء حكم الرئيس الأمريكي الجديد وإن أوروبا سيكون عليها صياغة سياسة اقتصادية جديدة تتجه نحو الصين إذا طبق ترامب سياسة حماية تجارية.