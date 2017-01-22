الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا ‏بإسناد من قوات التحالف العربي

صراحة – واس : حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة ‏الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا ‏جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة ‏لمحافظة تعز.‏

وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش ‏والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة “خضراء” ‏الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو ‏مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف ‏المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ‏ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.‏

وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا ‏في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن ‏تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة ‏التقدم نحو جيوب الميليشيات التي ما تزال ‏منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ‏ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع ‏أمام ميليشيات الانقلاب.‏