تشيلسي يبتعد في الصدارة بفوزه على هال سيتي

صراحة – وكالات : حقق دييغو كوستا عودة موفقة الى تشلسي بقيادته للفوز على ضيفه هال سيتي 2-0، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغاب كوستا عن لقاء المرحلة السابقة ضد ليستر سيتي (3-0) لإصابة في ظهره بحسب ما زعم كونتي، مشيرا إلى عدم استبعاده أو وجود أي خلاف معه، في حين أشارت تقارير صحافية أن خلافا نشب بين الاثنين على خلفية اللياقة البدنية للاعب وسط أنباء أيضا تحدثت عن امكانية انتقاله إلى الدوري الصيني مقابل صفقة كبيرة.

وفي مباراته الـ100 أحرز هدفه الـ52 بقميص النادي اللندني في جميع المسابقات، مع هدف مباراة اليوم الذي أحرزه في (د.45+7) الهدف الـ15 في الدوري هذا الموسم.

وتوقفت المباراة لبعض الوقت بسبب إصابة لاعب وسط هال راين مايسون الذي تلقى العلاج في أرضية الملعب قبل أن يستبدل في الدقيقة 21 بديفيد ميلر.

وأسفرت إصابة مايسون عن احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأول وهو الأمر الذي صب في مصلحة تشيلسي الذي انتظر بعدها حتى (د.81) ليضيف الهدف الثاني ويؤكد الفوز بفضل رأسية لمدافعه غاري كايهيل إثر ركلة حرة نفذها الإسباني سيسك فابريغاس.

ويأمل كونتي أن تكون مباراة هال سيتي أفضل تحضير للاختبارين الصعبين اللذين ينتظران فريقه في المرحلتين المقبلتين في ملعب ليفربول ثم على أرضه ضد آرسنال.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال الذي صعد إلى المركز الثاني بعد فوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 2-1. في المقابل توقف رصيد هال سيتي عند النقطة 16 والمركز قبل الأخير.