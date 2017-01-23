عاصفة ثلجية تجتاح شمال اليابان

صراحة – واس : تقطعت السبل بالألاف من الركاب على جزيرة هوكايدو شمال اليابان بعد أن اجتاحت عاصفة ثلجية المنطقة اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت أن نحو 400 شخص أجبروا على قضاء ليل الأحد الاثنين، في مطار نيو شيتوس بعد هطول كثيف للثلوج على أجزاء واسعة من جزيرة هوكايدو.

وقالت وسائل الإعلام إن العاصفة الشتوية أدت أيضًا إلى إلغاء نحو 140 رحلة جوية وعشرات القطارات في هوكايدو، مما أثر على أكثر من 5000 شخص. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تلقي العاصفة بالمزيد من الثلوج في هوكايدو ومناطق من وسط وغرب اليابان حتى يوم غد الثلاثاء، محذرةً من رياح قوية وأمواج عاتية وتعطيل لحركة المرور.