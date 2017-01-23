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23 يناير, 2017   1288

آلاف ينضمون إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في رومانيا

محتجون يشاركون في مظاهرات ضد تعديلات حكومية مقترحة تخفف عقوبات على فاسدين. (صورة لرويترز من وكالة إنكوام للصور ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية ولا تستخدم للبيع لأغراض تحريرية في رومانيا).

صراحة – وكالات : جمع آلاف الرومانيين في العاصمة بوخارست ومدن في أنحاء متفرقة من رومانيا احتجاجا على خطط الحكومة لإنهاء تجريم بعض المخالفات والعفو عن بعض السجناء المدانين من خلال مراسيم طارئة يقول منتقدون إنها تهدد بتقويض حملة على فساد كبار المسؤولين.

وكشفت حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو الأسبوع الماضي النقاب عن مسودات المراسيم التي انتقدها الرئيس والنائب العام والمحكمة العليا وكبير ممثلي الإدعاء لمكافحة الفساد ورئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى جماعات للحقوق المدنية ودبلوماسيين.

وعبر الجميع عن قلقهم إزاء هذه المراسيم بالإضافة إلى غياب الشفافية والاتجاه إلى التشريع من خلال مراسيم بدلا من التشريع من خلال البرلمان على الرغم من تمتع الحكومة بأغلبية هناك.

وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة من بين تعديلات أخرى إلغاء تجريم إساءة استخدام السلطة التي تؤدي إلى أضرار مالية تقل عن 200 ألف لاو (47500 دولار) وهي جريمة يواجه زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتهاما فيها بتحريضه طرفا آخر على ارتكابها.

وبموجب هذه المسودات تعتزم الحكومة أيضا العفو عن مدانين حُكم عليهم بأقل من خمس سنوات لارتكابهم جرائم معينة وتخفيض الأحكام الصادرة على كل السجناء فوق سن الستين والمصابين بمرض ميئوس من شفائه أو من يعول أطفالا بغض النظر عن جرائمهم.

وحث الرئيس كلاوس يوهانيس الحكومة يوم الجمعة على إلغاء هذه المراسيم التي قال إنها ستقوض سيادة القانون ومكافحة الفساد.

ولم تعلق الحكومة.

 

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