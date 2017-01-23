جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي يُحبط محاولة لتهريب مادتي “الهيروين والشبوا” المخدرة

صراحة-جدة:تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت (390) ثلاثمائة وتسعون جرام، وكمية من مادة “الشبوا” المخدرة بلغ وزنها (161,4) مائة وواحد وستون جرام وأربعة من الجرام, كانت مخبأة مع احد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.

وحول تفصيل ذلك يقول الأستاذ بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، حيث عُثر على كمية من مادة “الهيروين” المخدر بلغت (390) جرام كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عمود السحب الخاص بالحقيبة وتم بعد ذلك إخضاعه للتفتيش الذاتي حيث عُثر بداخل حذاء الراكب على (161,4) جرام من مادة “الشبوا” المخدر. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويتبيّن بهذه المحاولات أنه رغم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.