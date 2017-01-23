مجلس الغرف السعودية يشكل لجنة وطنية للإحصاء

صراحة-الرياض:شكّل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية متخصصة في الإحصاء على مستوى المملكة يتمثل دورها في تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة والقطاع الخاص ، وزيادة التنسيق فيما بينها في مجال الإحصاء والمعلومات، وتوحيد الجهود لتطوير مستوى القطاع الإحصائي في المملكة في مختلف المجالات وتعزيز الإمكانيات والخدمات المقدمة في القطاع الاحصائي.

وقال بيان لمجلس الغرف السعودية اليوم إن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بمقر المجلس جرى خلاله انتخاب خلود بنت عبد العزيز الدخيل رئيساً للجنة وكل من الدكتور وليد بن صباح الصباح والدكتور علي بن محمد الجمعة نائبين للرئيس ،فيما جرى استعراض آلية وضع الرؤى الاستراتيجية للجنة ورسالتها وتحديد برنامج عملها بما يتناسب مع الدور والمهام العامة للجان الوطنية.

وعبرت رئيس اللجنة ونائبيها عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب للقطاع الإحصائي بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وإبراز دوره إعلامياً والتعريف به وبأهميته.

ورحب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري بتشكيل لجنة مختصة في الإحصاء متمنياً التوفيق لرئيس ونائبي وأعضاء اللجنة في أعمالهم وتحقيق التطلعات المنشودة وإبراز وتطوير النظام الاحصائي.

وأكدت رئيس اللجنة أن تشكيل لجنة متخصصة في الإحصاء ضرورة أملتها أهمية القطاع الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية وترجمتها لصنع بيئة اقتصادية جاذبة، منوهةً بزيادة الدور الإحصائي في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ، وأن اللجنة ستسعى إلى العمل لتوفير التفاصيل الإحصائية وتنظيمها بشكل يحقق تلك الأهداف.