صحة الشرقية تدرب العاملين على مشروع ” موارد ” لتوحيد الاجراءات والتخلص من الورق

صراحة-الشرقية:دشن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك صباح أمس الأحد الدورة التدريبية لمشروع ” موارد ” التي تستهدف 21 موظفاً من صحة الشرقية وحفر الباطن والأحساء للتعريف بعمل المشروع الذي ينطلق منتصف الشهر الميلادي القادم بهدف توحيد الإجراءات و”الأتمتة” والتخلي عن العمل الورقي .

وأكدت صحة الشرقية أن نظام ” موارد ” يقوم بأتمتة إجراءات العمل الذي بدوره سيعمل على تحسين الانتاجية ومستوى الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة ورفع كفاءة الخدمات الإدارية وتفعيل قاعدة بيانات واحدة تدفع كافة إجراءات الوزارة وتحسين نوعية البيانات لدعم أصحاب الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب .

وبينت أن نظام ” موارد ” الجديد سيشكل اللبنة الأساسية للخدمات الذاتية كطلبات الإجازات والانتدابات وخارج الدوام ، مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والورق المستهلك في الإجراءات الحالية ، إضافة إلى أنه سيقلل بشكل كبير اعداد المراجعين ، حيث انهم سيتمكنون من رفع طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً ، كما سيوفر النظام الجديد محتوى بيانات أكثر دقة ، حيث ستصبح المسميات الوظيفية وأسماء المرافق الصحية موحده دون ازدواجية مما يسهل عمليات البحث وتحسين دقة التقارير المرفوعة لمتخذي القرار ، إضافة إلى مساهمته في تسهيل تداول المعلومات بين قطاعات الوزارة المختلفة وإرسال المعلومات للجهات الخارجة بسهولة ، إضافة إلى سهولة تتبع سير العمليات بين أنظمة وأقسام الموارد البشرية ، وضبط مخرجات النظام بقارئ آلي ( بار كود ) لضبط تسلسل اجراءات العمل .