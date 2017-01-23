تكليف “السلمي” مديراً للشؤون القانونية بصحة المدينة

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، لتدوير الكفاءات القيادية تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة.

ويعد “الأستاذ عبد الحميد السلمي” من الكفاءات القيادية الشابة حيث عمل كمحقق قانوني خلال الفترة السابقة قبل أن يتم تكليفه للقيام بمهامه الجديدة.

من جهته عبر “السلمي” عن بالغ شكره وتقديره لهذه الثقة مؤكداً بذل قصارى الجهد لتطوير منظومة العمل في إدارته المكلف بقيادتها حالياً.

إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي

بصحة منطقة المدينة المنورة