معرض دولي للبناء والإنشاء بالظهران

صراحة-الدمام:تنظم شركة معارض الظهران الدولية في السابع من جمادى الآخرة المقبل المعرض السعودي الدولي للبناء والإنشاء “بيلدكس” في دورته الـ 19، وذلك بمركز الشركة على طريق الدمام الخبر الساحلي، ويستمر أربعة أيام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية “الظهران اكسبو” محمد الحسيني، أن المعرض سيشهد مشاركات لأهم التجارب في قطاع البناء والإنشاء للمقاولين ومطوري العقارات، وأصحاب المشاريع لديهم خيارات واسعة من حلول الإنشاءات، حيث يتيح المعرض لزواره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مواد وتقنيات ومعدات البناء والتشييد.

ويهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على تطور الصناعة والتقنية السعودية في هذا المجال، ويفسح لتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة مما يدفع عجلة النمو، وإبراز الدور الفاعل والتطور الذي يشهده قطاع البناء والإنشاء في المملكة، كما يهدف إلى إبراز الدور الفاعل في توسيع نطاق أعمال المقاولين وأصحاب المشاريع ومصادر التزود بكل احتياجات مشاريعهم، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية المحتملة لمنتجاتهم، واللقاء مع ممثلي الشركات الوطنية والعربية والأجنبية العاملة في مجال صناعة وتجارة وتوزيع منتجات البناء والعقارات مما يضمن الوصول المباشر للشركات الرئيسية المساهمة في صناعة البناء والإنشاء في المملكة .