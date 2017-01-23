مجلس بلدي رجال ألمع يلتقي المواطنين

صراحة-محايل:عقد المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع اليوم، لقاءً مع المواطنين لبحث الموضوعات المتعلقة بالمحافظة من خدمات بلدية وغيرها.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس البلدي برجال ألمع أحمد بن علي أبوزحله, بمحافظ رجال ألمع ومدراء الإدارات الحكومية، مؤكداً أن المجالس البلدية وجدت لتلبية احتياجات المواطنين, مشيراً إلى الجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق ما يصبون إليه .

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى إيصال آراء واقتراحات وملاحظات المواطن إلى الجهات المعنية، لاتخاذ اللازم حيالها, إلى جانب مناقشة الخدمات البلدية في عدد من البلدات والمراكز التابعة لبلدية رجال ألمع .