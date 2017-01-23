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23 يناير, 2017   2001

سمو الأمير مشعل بن ماجد يطلع على خطة الإخلاء لمدني المحافظة

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صراحة-جدة:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ومدير مدني جدة العقيد طلال بديوي.
وخلال الاستقبال استعرض العقيد بديوي خطة الإخلاء والفرضيات التي ستنفذها المديرية على مستوى محافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية، إضافة عرض عن سير العمل لمدني المحافظة للعام الحالي.
وأثنى سمو محافظ جدة على الجهود التي يبذلها مدير ومنسوبي إدارة الدفاع المدني بجدة .

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