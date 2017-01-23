غرفة الخرج تطرح فرصا وظيفية للشباب الخميس المقبل

صراحة-السيح:تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج يوم الخميس المقبل 50 فرصة وظيفية للشباب بالتعاون مع إحدى الشركة الوطنية ، وذلك في مقر الغرفة بمدينة السيح.

وأكد أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج، سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات ، والإسهام في توفير فرص العمل ،مبينا أن مركز التوظيف في الغرفة يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر ومساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص ، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة ، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.