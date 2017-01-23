معالي الرئيس العام يستقبل وفد علماء جنوب إفريقيا

صراحة-الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالرئاسة وفد علماء جنوب إفريقيا , ورحب بهم معاليه.

وبين معاليه خلال اللقاء الأدوار التي تقدمها الرئاسة من خدمات في شتى الجوانب والمجالات ومنها الجوانب العلمية والبحثية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة الإسلام والمسلمين .

وأوضح معالى الرئيس أن المشروعات المنفذة بالحرمين الشريفين التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك للمعتمرين والحجاج وقاصدي المسجد الحرام.

ومن جانبهم أجزلوا الشكر لمعالي الرئيس العام على حسن الضيافة والاستقبال.