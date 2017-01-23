معالي الرئيس العام يستقبل منسوبي إدارة الأمن

صراحة-الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة مدير إدارة الأمن سعادة الأستاذ عبدالله الطميح ومنسوبي إدارته مشيدا معاليه بما يقومون به من تعزيز لجوانب الأمن بالمسجد الحرام.

وحث معالي الرئيس الجميع على مضاعفة الجهد والمحافظة على المواقع المهمة لمباني الخدمات وكذلك المساهمة في خدمة المحتاجين من أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام ومواكبة كل ما هو جديد من أمور التنظيم خدمة لزوار المسجد الحرام وتحقيقاً تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في التسهيل والتيسير لقاصدي الحرمين الشريفين.