التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> معالي الرئيس العام يستقبل منسوبي إدارة الأمن
23 يناير, 2017   1587

معالي الرئيس العام يستقبل منسوبي إدارة الأمن

AK7X0485

 

صراحة-الرياض:استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة مدير إدارة الأمن سعادة الأستاذ عبدالله الطميح ومنسوبي إدارته مشيدا معاليه بما يقومون به من تعزيز لجوانب الأمن بالمسجد الحرام.

وحث معالي الرئيس الجميع  على مضاعفة الجهد والمحافظة على المواقع المهمة لمباني الخدمات وكذلك المساهمة في خدمة المحتاجين من أصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام ومواكبة كل ما هو جديد من أمور التنظيم خدمة لزوار المسجد الحرام وتحقيقاً تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في التسهيل والتيسير لقاصدي  الحرمين الشريفين.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA