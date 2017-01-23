بلدية الشرائع تزيل أحواش مخالفة بمكة المكرمة

صراحة-مكةالمكرمة:تمكنت فرق مراقبة وإزالة التعديات ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة من إزالة تعدي على مساحات كبيرة من الأراضي المعتدى عليها والأحواش المخالفة والعقوم الترابية المقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمساحة إجمالية تتجاوز 25.000 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري، أن فرق البلدية أزالت مجموعة كبيرة من الأحوش المخالفة في عدة مناطق كالراشدية والمعيصم ومخطط الخضراء وغيرها، حيث جرى سحب معدات ثقيلة من الموقع كان المعتدين يستخدمونها لعمل بتر وتخطيط عشوائي، وتمت إزالتها بالكامل، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.

من جهته بيـن رئيس قسم مراقبة البناء المهندس حاتم الدهاس أن الإزالة عبارة عن أحواش مقامة بطريقة غير نظامية تقدر مساحتها بـ 17.500 متر مربع، ورضوم بالحجر على مساحة 8400 متر مربع، شملت العديد من المواقع في مخطط رقم 5 بالشرائع والراشدية ومخطط الخضراء والمعيصم وبجوار كبري الحجز.

وأشار إلى أن البلدية تكثف من تواجد الفرق الميدانية في جمـيع المناطق التي تشهد تعديات، للقضاء على هذه الظاهرة العشوائي التي تعيق عملية التطوير والحد من انتشارها.