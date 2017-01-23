مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يعقد اجتماعاً بمندوبي الجهات الحكومية

صراحة-مكةالمكرمة:عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري, بمقر الإدارة اليوم، اجتماعًا مع مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة الخطط الموضوعة لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة بالعاصمة المقدسة، خاصةً مع موسم العمرة .

وجرى خلال الاجتماع مراجعة وتدارس جانب تفعيل المهام المناطة بالجهات ذات العلاقة، بما في ذلك إمكانات الإسناد الآلي والبشري، ومناقشة تطوير وتسريع عملية التنسيق وتذليل العوائق، لضمان توفير أقصى السبل لحماية الأرواح والممتلكات، بوضع العديد من الفرضيات المحتملة وآلية التعامل معها