أكاديمية المسجد الحرام تقيم لقاء للشيخ البدير

صراحة-مكة المكرمة:أقامت أكاديمية المسجد الحرام اليوم لقاء تحاورياً لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، مع قيادات المسجد الحرام، وذلك ضمن برنامج جيل القادة الذي تنظمه الأكاديمية.

وأوضح مدير الأكاديمية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني أن اللقاء يهدف إلى تطوير المهارات الإدارية والقيادية لدى الجهات الأمنية بالمسجد الحرام، وضرورة التعاون والتعاضد بين الجهات المشاركة في ذلك والسعي الدؤوب لخدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وعقدت الأكاديمية من جهته أخرى ورشة عمل بعنوان ” آليات تطوير جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ” لمنسوبي ضباط الاتصال من جميع الإدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث استعرضت الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والجهود المبذولة في تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن .