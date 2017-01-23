شرطة الاحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور بداخل منزل سكني

صراحة – محمد المحسن : بناء لما توفر من معلومات مؤخرا عن قيام عدد من الوافدين من جنسية اسيوية باعداد وترويج الخمور بداخل منزل سكني بحي العويمرية بمحافظة الاحساء .

فقد تمكن رجال الامن بشرطة محافظة الاحساء بفضل من الله وتوفيقه مداهمة المنزل والقبض على المتهمين والذي تبين بانهم خمسة وافدين من جنسية اسيوية ومن ضمنهم امراءه زوجة احدهم كما تم ضبط مصنع اعداد وتجهيز الخمور والادوات المخصصه لذلك وكمية من المواد المسكره قدرت بالتالي :

٩٦ برميل سعة ٢٥٠ لتر

٣٤ جالون سعة ٢٥ لتر

٩٩٦ قاروره سعة ١,٥ لتر

وجرى ايقاف المتهمين واحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .