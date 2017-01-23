جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن موعد استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا

صراحة – خالد الحسين : حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام ، الـ 16 من شهر جمادى الأولى المقبل، موعدًا لبدء التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي (1439/1438هـ)، ويستمر حتى السابع من شهر جمادى الآخر القادم .

ودعا عميد الدراسات العليا الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المهوس، الراغبين في الالتحاق بالبرامج، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلب للمنافسة على القبول، من خلال البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة في التاريخ المحدد، مشيراً إلى أن التقديم سيتاح للطلاب والطالبات للالتحاق ببرامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه والزمالة في أكثر من 45 برنامجاً، بعضها بنظام الموازي في تسع كليات هي الطب وكلية الصحة العامة وكلية العمارة والتخطيط و كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية التربية بالدمام والجبيل .

وعن البرامج والشروط, أوضح المهوس, أنه يمكن الاطلاع عليها في موقع الجامعة الإلكتروني، مؤكداً أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية ، وفي الفترة المحددة فقط ، ولن ينظر إلى أي طلب خارجها .