أمير نجران يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل جشم يام



صراحة – محمد المحسن : اطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اليوم، على صحة شيخ شمل قبائل جشم يام، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، خلال زيارته في مستشفى الملك خالد بنجران، سائلا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويديم عليه الصحة والعافية.

وعبّر الشيخ سلطان بن منيف عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته، والاطمئنان على حالته الصحية، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه.