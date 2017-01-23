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23 يناير, 2017   1932

رفع 25،200م3 من الأنقاض ومخلفات البناء بعدة أحياء ومواقع بالدمام

2017-01-23_161705

صراحة – نواف العايد : نفّذت بلدية وسط الدمام، حملات ميدانية مكثفة لجمع ونقل الأنقاض ومخلفات البناء من الأراضي الفضاء بعدة أحياء ومواقع ضمن نطاق خدماتها، ومنها منطقة الواجهة البحرية ” الكورنيش ” وحيي المحمدية والصفا بالدمام .
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، مشيراً إلى أن تلك المخلفات تأتي نتيجة قيام بعض مقاولي الإنشاءات بأعمال غير مسؤولة تتمثّل في رمي الأنقاض والمخلفات في أقرب موقع متاح ، مستغلين الساعات المتأخرة من الوقت خلال العطل الرسمية ، دون مراعاة لما تسببه من تشويه للمظهر العام وتلوث بيئي .
وأوضح أنه تم رفع 25،200 متر مكعب من الأنقاض، مؤكداً على أن الحملة تأتي استمراراً لجهود البلدية في المحافظة على البيئة وتماشياً مع البرنامج الرقابي الميداني الخاص بمتابعة وضبط المخالفين من أصحاب الشاحنات الذين يقومون برمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة وتطبيق النظام بحقهم حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، إضافة إلى إلزامهم برفع الأنقاض .

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