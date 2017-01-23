خادم الحرمين الشريفين يرعى معرض “نايف .. القيم” بجامعة الملك عبدالعزيز شعبان القادم

صراحة – فيصل القحطاني : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة شهر شعبان المُقبل معرض “نايف…القيم” ، الذي يُنظم سنوياً للتعريف بالدور الريادي والإنجازات التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، لدينه ووطنه وأمته.

ورفع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته المعرض الذي يُعد إحدى ثمرات جهود ” كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية “، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي تأكيداً على أهمية محتواه الذي يستعرض سيرة رجل من رجالات الوطن ترك أثراً قيمياً وأخلاقياً بالغ الأهمية في جميع قطاعات الدولة التي تقلد مناصبها .

وقال معاليه إن : ” شخصية الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، تُشكل رمزاً له عمقه الوطني ، والاجتماعي ، والفكري ، والأمني والإعلامي ، إذ أسهم في ترسيخ ما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار ومكانة عالمية ” ، مؤكداً أن تسليط الضوء على إنجازاته واجب للتذكير بالقيم والأخلاق التي تأسست عليها هذه البلاد.

وعد رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، لمعرض “نايف .. القيم” ، وسامُ شرف وتتويج لما تقدمه الجامعة من خلال كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية من جهود خلال 5 أعوام منذ انطلاقة أعماله.

وأوضح أن أعمال وأنشطة الكرسي حظيت بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ ، الذي لا يألُ جهداً في دعم أهداف الكرسي القيمية والأخلاقية ، مُقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، الذي اطلع على جهود كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية ، وبارك إطلاق المعرض ، حيث أكد سموه أن شخصية الأمير نايف – رحمه الله – شخصية حَرية بالدراسة والبحث.

ولفت الدكتور اليوبي إلى أن تأسيس الكرسي جاء بتوجيه كريم من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، حيث قال “إن من أهم وأولى ما نستطيع تقديمه نحن المسلمون للعالم اليوم في ظل العولمة والتواصل والترابط بين شعوب العالم هي : القيم الأخلاقية المستمدة من ديننا وهويتنا الأصلية وحضارتنا الإسلامية المجيدة”، وبناءً عليه انطلقت أعمال الكرسي الذي يسعى ليكون مرجعية معرفية ، وبحثية للقيم الأخلاقية الإنسانية.

يُذكر أن معرض “نايف .. القيم” يضم ندوة علمية تُقَدّم على مدى يومين يتحدث فيها أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة ممن رافقوا الأمير نايف بن عبدالعزيز في حياته ، كما سيتم خلال المعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية ، والصور، والمقتنيات الخاصة بسموه ، وتوزيع كتاب خاص عن إنجازات الأمير نايف بن عبدالعزيز في المجالات العلمية والثقافية والإعلامية ، إضافة إلى نشاطات قيمية وأخلاقية تستهدف زائري المعرض من مختلف الشرائح ، كما سيرافق المعرض تدشين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لعرض وتوثيق إنجازات الأمير نايف بن عبدالعزيز ، إضافة لإنشاء قناة إلكترونية على الإنترنت، وعرض مسرحي بعنوان نايف .. القيم .