القوات اليمنية تحرر مدينة وميناء المخاء

صراحة – محمد المحسن : تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي اليوم، من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء أحمد سيف اليافعي أبلغ في اتصال هاتفي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية .

وقد هنأ الرئيس اليمني القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وأبناء الشعب اليمني كافة بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي .

وأشاد هادي بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع .