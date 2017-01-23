صحة القصيم: إغلاق مجمعا طبيا ببريدة بعد رصد نقص في الكوادر التمريضية

صراحة – خالد الحسين : امتدادا للجولات الميدانية للجان المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، اعلنت اليوم ( الاثنين ) عن إغلاق مجمعا طبيا بناء على قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد رصد مخالفات استوجبت إغلاق المجمع .

وبحسب مدير ادارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد ، فان قرارا للجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد صدر باغلاق مجمعا طبيا ببريدة وذلك لوجود مخالفات تؤثر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين وأبرزها نقص الكوادر التمريضية .

واكد ” السعيد ” بان صحة المنطقة وبتوجيه من المدير العام مطلق الخمعلي حازمة في تطبيق التعليمات والانظمة على جميع منشات القطاع الطبي الخاص ، متى ما تم رصد اي مخالفات تؤثر على الخدمة الصحية المقدمة، مشددا بان الشؤون الصحية لن تقبل اي قصور من القطاع الخاص ، ويتم مراقبة ادائها من قبل اللجان المعنية بصحة القصيم .