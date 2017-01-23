“لجنة المسابقات” تعلن جدول التصفيات المؤهلة لممتاز الصالات

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم جدول مباريات التصفيات المجمعة لتحديد الناديين المتأهلين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات التي ستقام على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام خلال الفترة من 6/2/2017م ، وحتى 13/2/2017م وذلك بمشاركة 8 أندية تم تقسيمهم على مجموعتين .

وتضم المجموعة الأولى أندية (الريان ، الخويلدية ، الأنصار ، النهضة) ، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية (قلوة ، الرياض ، طويق ، الصقور) ، حيث يلعب متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية و يلعب متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى لتحديد الناديين المتأهلين للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات ، وذلك لإكمال عدد أضلاع الدوري و يلحقان بالأندية التي أعلنت تأهلها مسبقاً وهي أندية ( مصدة ، الشعيب ، الاتفاق ، القادسية ، رضوى ، الخالدي ، أبها ، النخيل ، الجبلين ، الباحة ، العرض ، العلمين ) ليصبح مجموع الأندية المشاركة بالدوري 14 نادياً .