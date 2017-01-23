العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 136 لاجىء سوري في مخيم الزعتري

صراحة – خالد الحسين : قدمت عيادة طب الاسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج السني لعدد (136) مراجع من الاشقاء السوريين حيث تم تقديم العلاج المناسب لهم بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل اطباء الاختصاص وذلك ضمن الاسبوع 211 من بدء عمل العيادات التخصصية السعودية في المخيم .

وأوضح طبيب الاسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس اليوم ان العيادات التخصصية السعودية تقوم بشكل مستمر بتطوير المنظومة العلاجية فيها وذلك من خلال تطبيق كل ما هو جديد في عالم طب الاسنان الذي ينعكس بشكل كبير على الكفاءة في اداء الواجب الانساني الذي يهدف الى تقديم افضل سبل الراحة للمريض خصوصاً في بيئة اللجوء داخل المخيمات ، مضيفاً ان عيادة طب الاسنان تتوافر فيها التقنية العالية والمعدات الطبية المتميزة التي يتم من خلالها تقديم افضل علاج يتناسب مع الحالات المرضية التي تتعامل معها من خلال تحديد التشخيص الدقيق والمناسب للحالة المرضية وبالتالي معالجة المرض بالشكل الصحيح والمطلوب وهو ما جعل عيادات طب الاسنان التابعة للعيادات السعودية تحظى بقدر عالي من الثقة من قبل المراجعين .

من جهته اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ان الحملة السعودية تحرص على تقديم افضل الخدمات الانسانية للاشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم حيث تسعى بشكل مستمر الى توفير كادر طبي متميز قادراً على تقديم الخدمات الطبية المتميزة بالإضافة الى المعدات والأجهزة الطبية المتطورة وذلك بهدف توفير الخدمات اللازمة كافة للاشقاء اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء، مضيفاً ان الحملة السعودية ستبقى مستمرة باذن الله في الالتزام بتقديم العطاء والدعم الاغاثي الى اللاجئين السوريين وتوفير العيش الكريم لهم في اماكن تواجدهم وذلك انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – مقدماً شكره للمتبرعين من الشعب السعودي على ما يقدموه من تبرعات سخية لاشقائهم من الشعب السوري العزيز سائلاً الله العلي القدير ان يجزيهم خير الجزاء .