اتحاد القدم ينظم دورة رخصة ” برو ” بمشاركة 22 مدرباً

صراحة – فيصل القحطاني : نظم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم للمرة الأولى دورة رخصة برو (مستوى المحترفين) للمدربين المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت إشراف اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي.

وشارك في الدورة 22 مدربا منهم بندر الأحمدي ، سعد الشهري، حسن خليفة، خالد العطوي، محمد أمين حيدر، خالد الفرحان وفيصل البدين، يوسف عنبر، محمد العبدلي، محفوظ حافظ، خليل المصري وغيرهم من المدربين .

وكان المشاركون في الدورة قد أكملوا مراحل الدورة التي انطلقت في مدينة الرياض، وتم استكمالها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ووقف المدربون على تدريبات المنتخب السعودي الأول وكذلك منتخب السويد .

وقدم عددا من المحاضرين العالميين والمدربين محاضرات للمشاركين في الدورة منهم: لارس ليغرباك (المدرب السابق لمنتخبي السويد و ايسلندا)، و بيرت فان مارفيك، وبول بلسوم ( مدرب اللياقة البدنية بنادي ليستر سيتي) ، و كريس فان ديرهاقن ( مدير تعليم المدربين بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم) ، وإيفر ديمالدي ( المساعد السابق لمارسيلو بيلسا ) بالعمل كمحاضرين في هذه الدورة .

وتم الإشراف على الدورة من قبل المدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم يان فان وينكل ، وهو محاضر دورة رخصة برو معتمد من الاتحاد الأوروبي ، وتم إعداد محتوى الدورة بالتعاون مع كريس فان ديرهاقن من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

من جانبه أكد يان فان وينكل أن المبادرة هي جزء من الخطة الرئيسية الشاملة لتطوير كرة القدم في المملكة، التي بدأها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة ، مشيراً إلى أهمية هذه الدورة ووعد أن يشارك بنشاط في تطوير المدربين السعوديين .