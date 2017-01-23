بلدية الخفجي تطرح 3 مناقصات استثمارية لتنفيذ مشاريع تطويرية

صراحة – محمد المحسن : كشفت بلدية محافظة الخفجي عن طرح عدد من المناقصات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي في بيان صحافي، أنه في أطار سعي البلدية لرفع الإيرادات البلدية، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان، قامت البلدية ممثلة بإدارة تنمية الاستثمارات بطرح 3 مناقصات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في المحافظة والهجر التابعة لها.

وقال إن ما تم طرحه من مناقصات يتضمن إنشاء عدد (2) صراف آلي بمحافظة الخفجي بشارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع شارع الأمير سلطان بجوار مصلى العيد، إضافة إلى أنه تم طرح مناقصة تأجير موقع بوفيه وجبات سريعة بالواجهة البحرية بمحافظة الخفجي، كما طرحت بلدية محافظة الخفجي مناقصة تأجير موقع لأقامه صالة أفراح بهجرة السفانية بمساحة 6284م .

وأبان أن البلدية مستمرة في تطوير وطرح المشاريع الاستثمارية بمحافظة الخفجي والهجر التابعة لها لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان وبما يتناسب مع مبادرات البلدية لتحقيق الأهداف الخاصة بتنمية الاستثمارات البلدية ودعم إيراداتها .