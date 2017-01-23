4.5 ملايين ريـال كفالة لأيتام جمعية “نماء” الخيرية

صراحة – نواف العايد : بلغت مصروفات برنامج كفالة الأيتام التابع لجمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة 4 ملايين و532 ألفاً و400 ريالاً استفاد منها 1200 يتيماً ويتيمة العام المنصرم.

وأوضح مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف الأستاذ صادق بن عبدالكريم النور بأن برنامج كفالة الأيتام يرعى الأيتام دون الخامسة عشر والذين يعيشون لدى أمهاتهم أو الأوصياء عليهم، مبيناً بأن الجمعية صرفت لهم إعانات مالية العام الماضي بقيمة 4,532,400 ريـالاً وذلك ضمن تكفلها بتقديم كل الخدمات لهم ودعم مصاريفهم المعيشية والتعليمية والصحية ومتابعة أوضاعهم اجتماعياً عن طريق البحث الاجتماعي المكتبي والميداني عبر باحثين الجمعية.

وأشار النور إلى أن الجمعية ترعى الأيتام ضمن الخدمات التي تقدمها لفئات مختلفة من بينها الأسر الفقيرة، والأرامل، وأسر السجناء، والمطلقات، وكبار السن، والمعاقون، والحالات الطارئة، ومتضرّرو الكوارث، مبيناً بأن الجمعية تحظى بدعم متواصل من أهل الخير بفضل الله لاسيما أنها تقدم خدماتها للأيتام والمحتاجين

وقدم النور الشكر والتقدير لداعمي الجمعية ومشاريعها الخيرية، مشيراً إلى أن الجمعية تولي مشروع كفالة الأيتام اهتماماً بالغاً لفوائده العظيمة التي يحظى بها مئات الأيتام الذين ترتسم على وجوههم الفرحة وتلهج ألسنتهم بالدعاء لكافليهم بالخير والبركة.

وأكد النور بأن جمعية نماء الخيرية تسعى لأن تكون رائدة في العمل الخيري عبر التخفيف من أعباء المحتاجين وتأهيلهم للخروج من دائرة الاحتياج ببرامج نوعية وتقنيات حديثة وأساليب احترافية.

يذكر بأن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.