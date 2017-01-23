فلكية جدة : القمر قرب كوكب الحلقات .. فجر الثلاثاء



صراحة – خالد الحسين : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الثلاثاء 24 يناير 2017 وقوع القمر بالقرب من كوكب زحل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

وبين رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة : ان القمر يسير مقتربا من موقع شروق الشمس بقبة السماء لذلك يرصد في الوقت الحالي في صورة هلال نهاية الشهر والى جواره زحل ابعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن بسهوله رؤيته بدون مساعده بصرية في صورة نقطة ضوئية براقة .

وفي الوقت الحالي يزين سماء الفجر عدة كواكب المعها كوكب المشتري والذي يرصد باتجاه الافق الجنوبي في صورة نجم ابيض ساطع عند الفجر والى جانبه نجم السماك الاعزل المع نجم ضمن مجموعه نجوم السنبله ، اضافة لكوكب عطارد الذي يرصد فوق موقع شروق الشمس بحوالي ساعه.

وبالعودة الى زحل فسوف تبلغ حلقات الكوكب اقصى ميلانها باتجاه الارض في اكتوبر هذا العام وفي ذلك الوقت سوف يكون الجانب الشمالي للحلقات بالنسبة للراصدين من على سطح في قمة وضوحه عند استخدام تلسكوبات صغيره وهو منظر لم نشاهده منذ العالم 2003 عندما كان الجانب الجنوبي للحلقات في اقصى ميلان له باتجاه الارض .

زحل يستغرق 29 سنه ليكمل دورة واحدة حول الشمس ولذلك في كل حوالي 14 سنه ونصف نشاهد اما الوجه الشمالي او الوجه الجنوبي لتلك الحلقات.

ومن اجل الاستمتاع برؤية الحلقات هناك حاجة لاستخدام التسلكوب فالمنظر سيكون في غاية الروعه والجمال طوال العام 2017 والذي سيمثل افضل وقت لرؤية الجانب الجانب الشمالي التي كانت اخر مره ترصد فيها في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في 2046 .

وخلال الفترة مابين اقصى ظهور للجانب الشمالي والجنوبي للحلقات تبدا زاوية رؤية الحلقات تتقلص بالنسبة لنا على الارض وسوف تظهر وكانها غير موجوده لأن حافتها فقط تكون مواجه بلارض وهذا حدث اخر مره في 2009 وسوف يحدث من جديد 2025 .

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