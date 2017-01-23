مصادرة عددٍ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال جولات تفتيشية بالحرث

صراحة – محمد المحسن : نفّذت بلدية محافظة الحرث في منطقة جازان ممثلةً بقسم إدارة صحة البيئة أمس, جولات تفتيشية ورقابية صحية, على المحال التجارية والمطاعم, للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين .

وأوضح رئيس بلدية الحرث المهندس أحمد بن حسين مجيري, أنه تم خلال الجولات مصادرة عددٍ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ورصدت بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدنّي مستوى النظافة الشخصية للعاملين , إضافة للتفتيش على الشهادات الصحية والرخص المهنية والنظافة لمختلف محلات الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة العامة .

وأكد المجيري , أن البلدية تواصل جولاتها التفتيشية والرقابية المفاجئة للحد من هذه المخالفات وللمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات, مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات .

ونوّه بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة المتعلقة , داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو غير نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .