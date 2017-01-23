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23 يناير, 2017   2139

عطالله العنزي يحقق فضية المسدس في عالمية النمسا

2017-01-23_184604

صراحة – خالد الحسين : حقق الرامي السعودي عطالله العنزي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة العالمية للرماية التي أقيمت في النمسا بمشاركة 12 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وجاء فوز العنزي في مسابقة المسدس بعد أن حل أولاً في الدور قبل النهائي للمسابقة فيما نال زميله سفر الدوسري المركز السابع في هذا الدور .
وشهدت المشاركة السعودية في البطولة العالمية للرماية لأسلحة ضغط الهواء تواجد 6 رماة وهم عطالله العنزي وسفر الدوسري ومحمد المالكي في مسابقة المسدس والرماة عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي ومسفر العماري في مسابقة البندقية التي تأتي استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في أذربيجان منتصف مايو المقبل .

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