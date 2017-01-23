عطالله العنزي يحقق فضية المسدس في عالمية النمسا

صراحة – خالد الحسين : حقق الرامي السعودي عطالله العنزي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة العالمية للرماية التي أقيمت في النمسا بمشاركة 12 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية.

وجاء فوز العنزي في مسابقة المسدس بعد أن حل أولاً في الدور قبل النهائي للمسابقة فيما نال زميله سفر الدوسري المركز السابع في هذا الدور .

وشهدت المشاركة السعودية في البطولة العالمية للرماية لأسلحة ضغط الهواء تواجد 6 رماة وهم عطالله العنزي وسفر الدوسري ومحمد المالكي في مسابقة المسدس والرماة عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي ومسفر العماري في مسابقة البندقية التي تأتي استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في أذربيجان منتصف مايو المقبل .