وكيل إمارة الباحة ينقل تعازي أمير المنطقة لذوي شهيد الواجب العمري

صراحة – محمد المحسن : نقل وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، اليوم تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة لأسرة شهيد الواجب وكيل رقيب سالم بن علي العمري الذي استشهد وهو يؤدي واجب الدفاع عن الحدود بمنطقة جازان، وذلك عقب الصلاة على الشهيد بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة المخواة.

وأكد الشمري أن الشهيد العمري نال شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداء للوطن والدين، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته معربًا عن تعازيه لوالده وأسرته.

من جانبهم أعرب والد الشهيد عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولوكيل الإمارة على مواساتهم التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، داعيا الله ألا يريهم أي مكروه، سائلا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

رافق وكيل الإمارة خلال زيارته مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.