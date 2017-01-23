البنك الإسلامي للتنمية يوقع إتفاقيتي تمويل مع الحكومة السنغالية بـ92 مليون دولار

صراحة – خالد الحسين : قدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 92.300 مليون دولار أمريكي, لدعم خطة وزارة الصحة السنغالية خلال خطتها الخمسية إلى نهاية عام 2020، الرامية للقضاء على وباء الملاريا، بجانب الإسهام في البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بجمهورية السنغال، وذلك بموجب إتفاقيتين تم توقيعها اليوم بالعاصمة داكار، بين نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي أمادو باه، منها 6.9 مليون دولار في صورة منحة لا ترد.

وتتضمن الخطة التي قدر لها 32 مليون دولار أمريكي، توفير الأمصال المضادة للملاريا في مراكز الرعاية الصحية الأولية, وإجراء أكثر من مليون ونصف المليون اختبار تشخيصي سريع لفحص المشتبه بإصابتهم بالوباء، وتشمل الخطة خمس مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب السنغال، إضافة إلى تنظيم حملات توعية لأكثر من أربعة ملايين نسمة، وتدريب أكثر من 400 موظفا صحياً على طرق مكافحة الملاريا وإستئصالها.

ويأتي توقيع الإتفاقية الثانية التي قدر لها مبلغ 60.300 مليون دولار أمريكي، للاسهام في تحسين مستوى المعيشة والحد من البطالة، حيث سيتم في نطاق البرنامج تمويل نحو50 ألف مشروع صغير، ما سيساعد في تشغيل نحو25 ألف شاب وشابة بحلول عام 2022م في السنغال، ما يتفق مع إستراتيجيات البنك الإسلامي التي تركز على دعم برامج التنمية الاجتماعية للحد من البطالة والفقر وتحسين ورفع مستوى الدخل.

وأشاد معالي وزير الإقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي, بإسهامات البنك الإسلامي للتنمية في جهود الحكومة السنغالية الرامية للقضاء على الملاريا, ودعم المشروعات التنموية الرامية إلى الحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً للاسهام في القضاء على الملاريا في السنغال.