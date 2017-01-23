تدشين حملة تسجيل العنوان الوطني للأندية السعودية “سجل لا تأجل”

صراحة – محمد المحسن : أطلقت مؤسسة البريد السعودي ونادي الهلال حملة تسجيل العنوان الوطني للأندية السعودية “سجل لا تأجل” حيث دشّن صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه عبدالرحمن النمر الحملة بالتسجيل في العنوان الوطني التي شهدت مشاركة أعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومنسوبي النادي من اللاعبين .

وتعتزم مؤسسة البريد السعودي مشاركة جميع الأندية السعودية قريباً في الحملة حيث تسعى من خلال ذلك لنشر الوعي بأهمية حملة العنوان الوطني لشريحة كبيرة من الشباب السعودي وسهولة الوصول إليهم من خلال أنديتهم المفضلة .

وتأتي حملة العنوان الوطني التي أطلقتها مؤسسة البريد السعودي لتسجيل منسوبي الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بهدف مواكبة التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية حيث انطلقت الحملة في منتصف شوال 1437 هـ في عدد من الجهات الحكومية شملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومصلحة الجمارك وهيئة المدن الصناعية وعدد من المؤسسات والشركات الخاصة .

يذكر أن خدمة العنوان الوطني تعد من أبرز الخدمات التي أطلقتها مؤسسة البريد السعودي، لبناء عنوان وطني موحد شامل لجميع المدن والهجر بالمملكة، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء .