وزير العمل يرأس وفد المملكة المشارك في اللقاء الوزاري التشاوري للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة

صراحة – فيصل القحطاني : رأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وفد المملكة المشارك في اللقاء الوزاري التشاوري الرابع لحوار أبوظبي للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة في العاصمة السريلانكية كولمبو.

ويناقش اللقاء الذي انطلق اليوم ملفات متنوعة أهمها اعتماد تقرير كبار المسؤولين، وجدول الأعمال، وإحالته إلى اللقاء الوزاري، كما ستعقد ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية من البرنامج التوجيهي للعمالة المتنقلة للعمل بين دول حوار أبو ظبي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، حيث من المتوقع أن تجمع وفود حكومات 9 دول مرسلة للعمالة تشمل كل من الفلبين وسريلانكا وبنجلاديش وإندونيسيا، للاجتماع مع حكومات دول الخليج، لغرض التنسيق في تنفيذ برامج توجيهية للعمال خلال مرحلتي ما قبل المغادرة، وبعد الوصول في إطار هذه المبادرة.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني خمس جلسات، يناقش خلالها اعتماد تقرير كبار المسؤولين المرفوع إلى اللقاء الوزاري حول مبادرات التعاون الحالية والمستقبلية، ومناقشة استقدام العمالة، ونموذج إطار لسياسة استقدام العمالة مبنية على أساس المهارات، وانتقال العمال داخل أسواق العمل بالدول المستقبلة للعمالة، وإعادة إدماج العمالة العائدة في دولة الإرسال، واستثمار تكنولوجيا المعلومات في إدارة سوق العمل.

ويستعرض اللقاء نتائج مبادرات التعاون التي يتم تنفيذها بين المملكة ودوّل الإرسال والمنبثقة من الاتفاقيات التي وقعت مع دول الإرسال من خلال برنامج مساند، بما في ذلك مشروع المملكة الريادي بشأن تطوير وتوثيق نظام الاستقدام الالكتروني والذي يعمل على ربط كافة أطراف العلاقة بملف الاستقدام في منصة الكترونية واحدة ساهمت بشكل فعال في توفير الوقت والجهد إضافة إلى توثيق حقوق العمالة وأصحاب العمل.